“Nel giorno in cui alcuni pastori sardi sono finiti sotto processo a Sassari per le proteste in difesa dell’equa remunerazione del latte, mi sono immediatamente attivato per chiedere un appuntamento urgente con il Ministro della Giustizia Marta Cartabia al fine di trattare la questione in tutti i suoi aspetti, non ultimo quello del rispetto delle libertà di chi è sceso pacificamente in piazza e per le strade della Sardegna per difendere il suo diritto a lavorare in sicurezza e dignità. Soprattutto in questo difficile momento di emergenza sanitaria ed economica dove le famiglie di questi mille pastori meritano di essere difese e tutelate dallo Stato italiano e non processate”. Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale Lega Sardegna.