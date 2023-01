Sei compagnie aeree invitate per garantire la continuità territoriale su Alghero: ecco quali

Sono sei le compagnie aeree che la Regione ha invitato a partecipare alla procedura di affidamento delle gestione dei voli in continuità territoriale da Alghero per Roma Fiumicino e Milano Linate in esclusiva e con compensazione dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024. Sono Ita, Volotea, Aeroitalia, Ryanair, Easyjet e Dat, la compagnia danese che copre le rotte da Pantelleria e Lampedusa verso Palermo, Trapani e Catania.

Alghero è rimasta priva di copertura dopo che, a fine dicembre, quando sono state aperte le buste con le offerte per la copertura delle rotte con compensazioni pubbliche. Dopo proteste e incontri al ministero, con tanto di annuncio della cassa integrazione da parte della società che gestisce lo scalo, la Sogeaal, è stata avviata la nuova procedura.