Monserrato, anziana inciampa nel marciapiede alla fermata del bus: “Sistemate le strade”

Marciapiedi disastrati in via Cesare Cabras a Monserrato. E, purtroppo, c’è chi ci rimette. Una 79enne, oggi, è caduta ed è dovuta ricorrere alle cure del 118. A raccontare il fatto, su Facebook, nella pagina “La voce di Monserrato”, è Veronica Zedda, titolare di un negozio di bellezza e tra le prime persone a prestare soccorso alla malcapitata: “La signora era sola, era molto spaventata. Faccio un appello al Comune di Monserrato: deve sistemare i marciapiedi di via Cabras che, proprio in prossimità della fermata Ctm sono in condizioni penose”.

“Magari, sistemando le strade e i marciapiedi si eviterebbero il più possibile questi spiacevoli episodi”.