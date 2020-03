Segariu, nuove restrizioni dopo i casi di Covid-19: si esce di casa solo con la mascherina

Segariu, nuove e più stringenti restrizioni a seguito dei due casi positivi di Covid-19. Il Sindaco Andrea Fenu ha firmato ieri un’ordinanza che dispone “l’obbligo a chiunque debba uscire dalla propria abitazione di indossare una mascherina come protezione”.

“Nel caso di nuclei familiari sprovvisti delle mascherine, lo comunichino all’Associazione di Protezione Civile di Segariu, in modo da essere informati sulle modalità di consegna del materiale disponibile – spiega Fenu-. Le uscite dovranno limitarsi alle sole effettive urgenze, in numero di una uscita al giorno di un componente per famiglia.”

(foto profilo Fb)