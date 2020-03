La buona notizia a Orosei: “Tampone negativo per il cittadino colpito da Covid-19”

Una bella notizia giunge da Orosei. A darne notizia è l’amministratore comunale che comunica che “in attesa della ufficializzazione, con grande gioia, ci è stato comunicato dai familiari che il cittadino di Orosei che era stato colpito da COVID 19 è risultato NEGATIVO agli ultimi controlli”. Ricoverato presso l’ospedale di Tempio dalla prima metà del mese di marzo, il cittadino di Orosei non risultava in condizioni di criticità a rischio vita. I familiari, che hanno avuto contatti con la persona, hanno rispettato la quarantena come previsto dalle attuali normative.