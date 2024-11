Sedilo, la tragica battuta di caccia: muore Filippo Vidili, ex leader dei Cavalieri della Sartiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È Filippo Vidili, originario di Bosa, ma residente a Oristano, la vittima del tragico incidente durante una battuta di caccia oggi Sedilo. Amici e conoscenti sono sotto choc per la prematura e improvvisa perdita del 58enne, a lungo Presidente dei Cavalieri della Sartiglia, la più grande festa del Carnevale in Sardegna. Vidili, amato e conosciutissimo da molti anni, è morto a causa di una fucilata al petto. Una tragica fatalità che ha portato via troppo presto il 58enne. A nulla sono serviti e tempestivi soccorsi per l’uomo, che se ne è andato poco dopo.