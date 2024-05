Sedicenne prende 5 in latino, la madre l’abbandona sul grande raccordo anulare 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una discussione decisamente degenerata fra una madre 40enne e una figlia di appena 16 anni di Roma. La ragazza confida alla madre di aver preso un 5 in latino. Nulla di grave, sulla carta, ma non per la madre. La donna, infatti, stando a quanto raccontato dal Corriere della Sera, dopo una discussione avrebbe urlato alla figlia di scendere dall’auto mentre si trovavano sul grande raccordo anulare romano, all’ altezza della galleria Appia. A soccorrere la ragazza la pattuglia della polizia stradale, evitando che la giovane potesse essere investita dato il traffico è la pericolosità della tangenziale. A rendere nota questa assurda vicenda è Marco Milani, sindacalista del Sulpl: dopo che la 16 enne, in evidente stato di shock, ha raccontato alle forze dell’ordine i fatti, la madre è stata stata denunciata per maltrattamento di minori.