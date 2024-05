Cagliari, un fenicottero rosa con la zampa rotta fra le Saline e viale Colombo

Segnalata da tempo la presenza di un fenicottero con la zampa rotta nelle saline tra il Rollone e Viale Colombo a Cagliari, ma gli esperti rassicurano “È in grado di alimentarsi e volare per cui è preferibile lasciarlo in libertà che sottoporlo allo stress della cattura”. Cittadini attenti e premurosi nei confronti degli abitanti dalle lunghe zampe che dimorano nel territorio ed è così che i responsabili del parco di Molentargius, da diverso tempo, ricevono le segnalazioni riguardo un fenicottero ferito.

Ha una zampa rotta ma è preferibile non tentare di catturarlo e ricoverarlo presso il più vicino centro di recupero fauna (Monastir o Cabras).

“La vita libera gli garantisce maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto ad un intervento umano anche se fatto con le migliori intenzioni” spiegano gli operatori del parco. “In ogni caso e’ buona regola interferire il meno possibile con la fauna selvatica a meno che non ci sia un reale pericolo di vita. Quindi lasciamo che il fenicottero in questione conduca la sua vita “quasi normale” felicemente in libertà”.