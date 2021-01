Scuole superiori in Sardegna, Solinas: “Il primo febbraio le lezioni ripartono in totale sicurezza”

L’ordinanza scade il prossimo trentuno gennaio, ma non sarà rinnovata. Tra pochi giorni, gli studenti delle superiori in Sardegna potranno tornare in classe. Stop alla didattica a distanza al cento per cento, il presidente sardo Christian Solinas non intende, infatti, proseguire con il divieto di lezioni in presenza. “Abbiamo scelto di dare un’indicazione a lungo termine. Il primo febbraio si riprenderà gradualmente. Prima al 50, poi al 75 e al 100 per 100”. Quindi, aule riaperte da lunedì prossimo. E il nodo dei trasporti, tra distanziamenti da rispettare e più corse per via della grossa quantità di studenti che devono prendere anche più di un pullman per raggiungere licei e istituti superiori, è risolto.

“Era il problema fondamentale, svengo un sistema caratterizzato fortemente dal pendolarismo il problema era garantire un sistema di trasporti potenziato che consenta il distanziamento. Questo è quello che abbiamo fatto, con tavoli tecnici insieme al l’assessorato dei Trasporti e alle prefetture”, prosegue Solinas, “contiamo il primo febbraio di essere pronti ripartire in totale sicurezza”.