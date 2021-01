Carenze igieniche e mancata tracciabilità, sequestrata carne suina per 2mila euro ad un macellaio del Sulcis

Ieri nel Sulcis i carabinieri del NAS di Cagliari, nel corso di una mirata attività ispettiva svolta su segnalazione dei colleghi del luogo, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa e sanitaria un macellaio 45enne, poiché ritenuto responsabile di illeciti amministrativi inerenti la rintracciabilità di alcuni prodotti dei quali non si potevano ricostruire origine geografica e provenienza aziendale. I militari del reparto speciale dell’Arma hanno constatato la presenza in vendita di 150 kg di carni suine, prive di qualsiasi riferimento, indicazione e/o documentazione commerciale, nonché dei prescritti bolli sanitari a garanzia della salubrità alimentare. Hanno inoltre constatato delle carenze igieniche in tutti gli ambienti dell’esercizio, dovute alla mancata corretta effettuazione dell’ordinaria attività di pulizia. La merce in trattazione, per un valore commerciale approssimativo di 2.000 euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.