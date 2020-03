Scuole e università chiuse in tutta Italia sino a metà marzo: la decisione del governo sul Coronavirus non è ancora ufficiale

Decisione clamorosa in vista sul coronavirus: il governo va verso la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia, da domani fino a metà marzo. Lo ha stabilito l’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a ore. Il premier Giuseppe Conte sta per mettere nero su bianco le ultime misure contro il virus: il documento ufficiale è atteso per oggi e, appunto, potrebbe includere lo stop a tutte le attività scolastiche per almeno due settimane. La restrizione sarà decisa con un decreto che arriverà entro oggi. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera, ma attenzione: manca ancora il decreto che la ufficializzi, si saprà la certezza entro stasera, come ha precisato più tardi la ministra Azzolina che ha frenato sulla decisione precisando che una decisione definitiva sarà presa solo in serata.

Scuole chiuse dunque in tutta Italia e dunque anche in Sardegna, ovviamente, se l’opzione sarà confermata. La notizia è appena stata battuta delle agenzie. Ferme anche le università, lo stop fino a metà marzo. Il governo stava ragionando sulla misura per arginare l’emergenza Coronavirus.

