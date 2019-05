Scoperto il sistema che può far morire un cancro di ‘fame’

Scoperto il meccanismo che può far morire il cancro ‘di fame’. Lo studio condotto da un team di ricercatori italiani coordinati da Saverio Minucci, direttore del Programma Nuovi Farmaci dell’Istituto Europeo di Oncologia, eseguito su topi e cellule umane in vitro in laboratorio,dimostra infatti che una dieta ipoglicemica e l’assunzione di metformina possono uccidere le cellule tumorali attraverso un inedito meccanismo molecolare che, se attivato, è appunto in grado di ‘affamare’ le cellule del tumore. I ricercatori hanno dunque evidenziato che una dieta che porti a un abbassamento della glicemia, associata alla somministrazione di metformina, innesca una reazione a catena che si rivela mortale per le cellule cancerose. La metformina è un farmaco ben noto e ampiamente utilizzato contro il diabete di tipo II. La ricerca è sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e presto, annuncia Minucci, inizierà la sperimentazione clinica sui pazienti. La scoperta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cancer Cell.