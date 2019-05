Cinque balenottere “danzano” nella acque di Villasimus: ecco il bellissimo video

Nella zona D dell' Area Marina Protetta "Capo Carbonara" ad una batimetrica di 120 metri e 4 miglia dalla costa sono stati avvistati 5 esemplari di balenottera comune (Balaenoptera physalus). Ancora un esempio di come il Sud Est della Sardegna sia un importante area per la biodiversità. Da domani inizieremo i monitoraggio per acquisire quanti più dati possibili su questa specie. Raccomandiamo precauzione in caso di avvistamento. Seguite il codice di buona condotta https://www.sanctuaire-pelagos.org/It/sensibilizzazione-it/codice-di-buona-condotta. Tutte le eventuali foto o video sono fondamentali per studiare questi animali. Ci farebbe piacere riceverle come ha fatto il cittadino. Grazie.

