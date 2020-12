Scontro Ghirra-Mannino a Radio CASTEDDU su fuochi artificiali e rifiuti a Cagliari

Natale e capodanno a Cagliari da capogiro, spese moltiplicate. Francesca Ghirra, leader dei Progressisti: “Siamo rimasti molto sorpresi, abbiamo scoperto che il 15 dicembre la Giunta ha approvato una nuova deliberazione stanziando ulteriori 110mila per i fuochi d’artificio e altre iniziative che ci sorprendono perché non sappiamo bene a chi sono destinate visto che i cittadini sono rinchiusi in casa. L’abbiamo trovato, insomma, un po’ di cattivo gusto, in questa situazione ci sono molte persone che hanno avuto dei problemi sia di salute che economiche e utilizzare 180mila euro per iniziative di cui nessuno potrà godere ci è sembrato veramente uno spreco. Abbiamo voluto sottolineare che diversi comuni, come Sassari, hanno deciso di utilizzare i fondi per incrementari i bonus per interventi rivolti alle persone in difficoltà”. La leader dei Progressisti l’ha detto a Radio Casteddu, nel corso del programma “Casteddu sera”.

La replica di Pierluigi Mannino, Fratelli d’Italia, pochi minuti dopo, sempre in diretta: ” E quindi? Avremmo dovuto dividere questi 180mila euro per tutti gli aventi diritto e dare 10 euro a testa? Così invece si da una immagine di speranza, una parvenza di normalità. Non credo che in questo momento ci sia qualcuno che abbia voglia di buttare via dei soldi inutilmente”.

Il problema dei rifiuti, altro tema su cui Ghirra e Mannino sono in disaccordo: “Non lo hanno risolto, su questo tema hanno fondato la campagna elettorale grazie a cui hanno vinto poi le elezioni. È sotto gli occhi di tutti – riferisce Ghirra – che la città non è mai stata così sporca e il problema dei cumuli in alcune zone, che si è venuto a creare con il commissariamento del comune, è stato solo in parte risolto. Loro hanno detto da subito che avrebbero modificato l’appalto e in un anno e mezzo non si è visto niente”.

Mannino: “Ci vuole coraggio ad attaccare una Giunta che è arrivata e deve porre rimedio a 8 anni di disastri fatti dal centro sinistra. Abbiamo ereditato un sistema di raccolta di rifiuti fallimentare, con un contratto di 7 anni che già questo è un una anomalia che abbiamo sul groppone e stiamo cercando, pian piano, di correggere”.