Sandro Cosentino a Radio Casteddu: “Il Governo spalmi le tasse per salvare noi commercianti”

Sandro Cosentino Simbolo del commercio a Cagliari ed ex assessore, intervistato a Radio Casteddu, Dopo 10 mesi del virus cosa si può fare per il commercio? “Prima bisogna sconfiggere il virus, per adesso sta vincendo lui. Gli acquisti vanno fatti, ma mirati, essenziali e magari con gli appuntamenti. Questa potrebbe essere una proposta che io faccio già ai miei clienti. I politici non sapevano come affrontare questa tragedia ma se avessimo potuto ricevere solo per appuntamento, per avere il modo di sanificare meglio tra un cliente e l’altro, sarebbe stato l’ideale. Per uscire dal tunnel ci vorrà un grosso sacrifico anche dallo Stato per pagare le imposte, magari spalmandole nel corso degli anni. Tutti noi abbiamo fatto investimenti da pagare in 5 o 6 anni, anche questi andrebbero rivisti. Per il traffico in viale Marconi: “A me personalmente piace l’idea, sono favorevole perché si ottiene un flusso di traffico ridotto”. Per la pista ciclabile: si vedono pochi ciclisti anche se oggi ci sono tante biciclette in più rispetto ai miei tempi.