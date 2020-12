Paura a Capoterra per un furgone in fiamme, mistero sul rogo: indagini dei carabinieri

Lunghi minuti di paura in serata in via Torino a Capoterra per un incendio che ha colpito un furgone, un Fiat Scudo, parcheggiato sul bordo della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento del porto di Cagliari. Con il supporto di un’aupompa serbatoio hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante.

Il veicolo è rimasto danneggiato particolarmente nella parte anteriore, in quanto le fiamme si sono sviluppate dal vano motore. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capoterra per gli accertamenti e le indagini di competenza.