Dopo la perdita di Michela Dessalvi, l’hinterland cagliaritano perde un’altro professoressa amatissima. Si è spenta infatti a soli 60 anni Luisa Cadoni, docente dell’Istituto Comprensivo Assemini 1.

Un lutto doloroso quanto improvviso, che lascia sgomenti familiari, colleghi e studenti molto legati alla prof.

E proprio il ricordo commosso dell’Istituto asseminese esprime bene l’essenza di Luisa, appassionata e dedita al bene dei suoi alunni: “Con profondo dolore e commozione, la Dirigente Scolastica e tutta la nostra comunità scolastica piange la scomparsa improvvisa della nostra carissima Prof.ssa Cadoni Luisa, stimata insegnante di lettere della scuola secondaria di primo grado Nivola, dove ha sempre svolto il proprio lavoro con grande dedizione, passione ed entusiasmo, collaborando con altrettanta correttezza e professionalità.

La nostra amatissima Luisa era una persona di grande ricchezza interiore e culturale. Alla preparazione umanistica sapeva unire attenzione, ascolto e una spiccata capacità di entrare in relazione con gli altri, risultando sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno.

Resta il ricordo di una collega che sapeva unire professionalità e umanità, preparata, gentile, ironica e disponibile al dialogo e alla collaborazione autentica. Amava profondamente i suoi alunni e metteva al centro di ogni sua scelta il loro bene.

La sua assenza lascia un vuoto incolmabile in tutto il Personale scolastico, nei Genitori e, in particolar modo, nei suoi Alunni, non solo per il prezioso contributo professionale, ma soprattutto per la grande umanità che la contraddistingueva.

In questo momento di immensa tristezza, tutta la comunità scolastica si stringe con affetto intorno al marito Massimo, ai suoi figli Federica, Niccolò e Alessia, a tutti i suoi cari e a tutti coloro che l’hanno amata.

A noi, colleghi e amici, resta il conforto della gratitudine per averla conosciuta e la forza di una comunità che sa sostenersi.

Ai suoi Alunni ed ex Alunni, in particolare, chiediamo di custodire il suo insegnamento e di continuare a camminare con impegno e coraggio, certi che il suo affetto resterà per sempre con loro.

Martedì 3 novembre alle ore 11.00, al suono della campanella, si osserverà un minuto di raccoglimento in tutti i plessi della scuola, a cui sono invitati a partecipare alunni e personale.

Carissima Luisa, ti abbracciamo tutti con immenso affetto”

L’ultimo saluto a Luisa si terrà lunedì 2 novembre alle ore 15:15 presso la cappella del cimitero San Michele a Cagliari.