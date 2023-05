Scontro frontale in viale Monastir a Cagliari: tre feriti gravi, tra loro un bimbo di 10 anni

Paura nel tardo pomeriggio in viale Monastir. In uno scontro frontale tra due auto all’altezza dell’incrocio con via Ticca, 3 persone sono rimaste ferite. Tutte sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate al Ponto soccorso (due al Brotzu e una Policlinico) con assegnato codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita. Traffico in tilt nella zona.