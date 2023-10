Scontri con i tifosi della Fiorentina fuori dallo stadio, altri 12 daspo dopo i primi 20 per gli ultrà rossoblù

Daspo per altri 12 tifosi del Cagliari, non potranno assistere agli incontri di calcio in Italia e in Europa fino a 10 anni, per una violenta rissa prima della gara con la Fiorentina lo scorso 2 ottobre fuori dal Franchi. La settimana scorsa erano stati altri 20 i tifoni destinatari dei provvedimenti del questore di Firenze Maurizio Auriemma.

In caso di violazione dei divieti, i 12 tifosi rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a 40.000 euro. Quella sera, secondo quanto emerso, poco prima delle 20, un gruppo di tifosi del Cagliari, avrebbero improvvisato un corteo in viale dei Mille verso lo stadio, scandendo cori provocatori nei confronti dei supporter viola. Poi partì la rissa tra le due opposte tifoserie, poi degenerata, addirittura a colpi di cinghia. Qualcuno avrebbe anche lanciato torce luminose, sassi, transenne stradali e carrelli espositori di un supermercato, cariche di merci.

Secondo quanto scritto dal questore, la rissa ha esposto ad alto rischio i residenti del quartiere e solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori scontri tra le tifoserie. I dodici destinatari dei nuovi Daspo hanno un’età compresa tra i 25 e i 50 anni, sono già noti alle forze di polizia e sono risultati già in passato destinatari di altri provvedimenti.

Il provvedimento dovrà ora essere convalidato dal gip del tribunale. Poi in caso di convalida, i 12 tifosi dovranno “presentarsi alla propria Questura – si legge nel provvedimento – un quarto d’ora dopo il calcio d’inizio delle gare, un quarto d’ora dopo l’inizio del secondo tempo e un quarto d’ora dopo la fine delle stesse, nei giorni in cui il Cagliari disputerà in casa o in altre città della Sardegna, incontri ufficiali di campionato nazionale, di Coppa Italia, di coppe internazionali ed europee”. Quando la squadra giocherà fuori regione i tifosi dovranno presentarsi in questura una sola volta, “mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo delle gare”.

Le prescrizioni saranno valide anche in caso di partite della nazionale.