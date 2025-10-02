Momenti difficili e tensioni per lo sciopero generale indetto d sindacato Usb per domani 3 ottobre. Le mobilitazioni sono iniziate già dal tardo pomeriggio di ieri e di sono diffuse in tutte le piazze italiane più importanti con cortei pro PAL dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele.

Sulla questione è intervenuta duramente la premier Giorgia Meloni: “C’entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane”, ha spiegato. “Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”.

Pronta la risposta del Garante, che ha sottolineato come “gli scioperi generali senza preavviso sono illegittimi”.

Duro il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per il quale non solo lo sciopero è illegittimo ma potrebbe anche obbligatevi lavoratori coinvolti a garantire i sevizi fissati.

Attesi nuovi sviluppi per la realizzazione del piano di pace proposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sostenuto anche dall’Italia.

Foto del nostro partner QN