Da oggi, giovedì 22 ottobre, fino a sabato 24, al Centro Culturale “La Vetreria” di Cagliari si terrà “Intelligenze. Istruzione, innovazione, ricerca”, Festa nazionale dell’Unità tematica del Partito Democratico coordinata da Marco Meloni insieme a Irene Manzi, Stefania Bonaldi, Alfredo D’Attorre, ai Giovani Democratici con la segretaria Virginia Libero e al PD della Sardegna e provinciale di Cagliari, con i segretari Silvio Lai ed Efisio De Muru.

Tre giornate di confronto dedicate all’intelligenza artificiale, al futuro della scuola, del lavoro, della ricerca e della democrazia, alle politiche industriali italiane ed europee, con l’obiettivo di orientare l’innovazione al servizio delle persone, tutelare i diritti e ridurre le disuguaglianze.

Tanti quindi i temi affrontati nei vari incontri a partire da questo pomeriggio: al centro dei vari dibattiti protagonisti di queste 3 giornate ovviamente anche la Sardegna e il sviluppo politico e sociale.

Ai dibattiti prenderanno parte, oltre ai coordinatori e agli organizzatori della Festa, esponenti politici nazionali, europei e locali, rappresentanti delle altre forze di opposizione, esperti, rappresentanti del mondo della scuola e della ricerca e delle parti sociali. Tra gli esponenti istituzionali sardi interverranno Alessandra Todde, presidente della Regione, Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, Piero Comandini, presidente del Consiglio Regionale. Tra gli esponenti del PD nazionale saranno presenti anche Francesco Boccia, Chiara Braga, Marta Bonafoni, Anna Ascani, Lorenzo Basso, Michele Fina, Antonio Nicita, Andrea Orlando e Debora Serracchiani, gli europarlamentari Irene Tinagli, Brando Benifei e Giuseppe Lupo, mentre tra gli esponenti delle altre forze di opposizione saranno presenti Stefano Patuanelli, Vincenzo Vita e Dafne Musolino. Parteciperanno anche Francesco Profumo, Renato Soru, Francesco Pigliaru, Carla Bassu e Gianmario Demuro.

Interverranno inoltre rappresentanti politici sardi, tra cui Francesca Ghirra, Giuseppe Meloni, Emanuele Cani, Roberto Deriu, Camilla Soru, Walter Piscedda, Matteo Lecis Cocco-Ortu, Francesca Fantato, Maria Vittoria Pala e Chiara Pili per i Giovani Democratici.

Sabato 24 alle ore 18 è invece atteso l’ intervento conclusivo della segretaria nazionale Elly Schlein.