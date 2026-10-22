Il Commissario per gli Usi Civici per la Sardegna dott. Nicola Caschili ha depositato la sentenza n. 2/2026 del 19 ottobre 2026 con cui ha dichiarato l’insussistenza di diritti di uso civico su alcuni terreni nella località costiera di Is Pruinis del Comune di S. Antioco, rientranti nel provvedimento regionale di dichiarazione (determinazione assessoriale RAS n. 284 del 25 febbraio 2005).

Ma secondo il Grig “gli effetti della sentenza riguardano esclusivamente quei terreni, ma le argomentazioni svolte rischiano indirettamente di causare la pura e semplice eliminazione di più di 300 mila ettari di terre collettive nell’Isola”.

In estrema sintesi – dichiarano gli ecologisti – “un complesso di norme di abolizione del feudalesimo e di ripartizione delle terre (regio Editto delle Chiudende del 6 ottobre 1820; Carta Reale del 15 marzo 1839, Regolamento per la divisione dei terreni del Regno di Sardegna; legge 15 aprile 1851, n. 1192 abolitiva della servitù di pascolo; legge 4 gennaio 1863, n. 1105, approvazione della convenzione per le strade ferrate in Sardegna; legge 23 aprile 1865, n. 2252, abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia in Sardegna) avrebbe eliminato i diritti di uso civico in Sardegna fin dall’800.

In 150 anni nessuno se ne sarebbe accorto, compresi decine di magistrati che si sono occupati della materia, innanzitutto i Commissari per gli Usi Civici, che hanno retto l’ufficio isolano dagli anni ’30 del secolo scorso, e i giudici costituzionali, autori di una corposa giurisprudenza sul tema.

Imperterriti, poi, decine e decine di migliaia di sardi avrebbero continuato ad esercitarli illegittimamente, da banditi.

In realtà, le leggi liquidatrici dei diritti di uso civico n. 1105 del 4 gennaio 1863 e n. 2252 del 23 aprile 1865 non ebbero mai piena applicazione, né migliore sorte, sul piano abolizionistico, ebbero le successive leggi (la n. 5839 del 18 agosto 1870, la n. 382 del 2 agosto 1897, la n. 342 del 28 luglio 1902, la n. 562 del 14 luglio 1907) e il regio decreto n. 844 del 10 novembre 1907. Tutte queste disposizioni saranno abrogate e superate dalla ben nota legge di riordino nazionale n. 1766 del 16 giugno 1927.

A differenza di quanto sostenuto nella sentenza commissariale, anche le terre ex ademprivili assegnate (lotto B) al Comune in base alle operazioni di scorporo, ma non cedute dal Comune entro il termine perentorio di tre anni dal giorno dell’assegnazione, sono da considerarsi a uso civico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge n. 2252/1865.

Ciò emerge proprio dalla norma posta a base delle argomentazioni della sentenza commissariale.

Infatti, nella relazione che accompagna l’approvazione del Regolamento per la divisione dei terreni nel Regno di Sardegna (la Carta Reale 26 febbraio 1839, n. 21) è espressamente detto che “conservati pertanto gli antichi, ed accordati anche nuovi favori alle chiusure, per quanto conciliar si potevano col rispetto alle proprietà dovuto, ed aperta pure una strada, onde stabilire delle proprietà perfette, sebbene non chiuse, nessun pregiudizio però recar si volle al vigente sistema di seminerii, e di pasture, nè all’esercizio di quegli altri diritti necessari alla sussistenza individuale, conosciuti nel Regno sotto il nome di ademprivii (particolare denominazione data in Sardegna agli usi civici. Il termine sembra derivare da “ad impreu” letteralmente “ad impiego, ad uso”, n.d.r.)”, smentendo chiaramente la tesi secondo cui con tali norme si volle solo e semplicemente pervenire alla costituzione della proprietà privata.

Non a caso sempre nel medesimo Regolamento è espressamente detto

Art. 1. — I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, o che saranno per riunirsi alla Corona, appartengono od ai privati, od ai Comuni, od al R. Demanio…….. Sotto nome di Comuni s’intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli aggregati di Furriardogi, Stazzi e Cussorgie che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia dei Comuni; sebbene non ancora erette in Comunità.

Per poi proseguire

Art. 2. — I terreni dei privati sono quelli, di cui la proprietà, perfetta od imperfetta, appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo. I terreni soggetti alla servitù o comunione generale del pascolo costituiscono una proprietà imperfetta. I terreni esenti da siffatta comunione in forza della chiusura o di qualunque altra disposizione formano sotto questo rispetto una proprietà perfetta.

Il successivo art 4. stabilisce che

Art. 4. — Sono considerati demaniali, vale a dire come proprii del R. Demanio ossia dello Stato, quei terreni, sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta nè ai Comuni nè ai particolari, quantunque o gli uni o gli altri ne traggano qualche utile in forza d’un correspettivo o dei così detti ademprivi o di qualunque altro uso.

Quindi, per “Comuni” la norma intende anche le popolazioni, i residenti.

Le argomentazioni della sentenza non convincono, sul piano giuridico, anche perché il Legislatore ha continuato serenamente a legiferare in materia, sia a livello nazionale (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) che regionale (legge regionale Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.), il Governo ha emanato norme regolamentari (es. circolare Ministero Agricoltura e Foreste n. 15998/B12 del 7 maggio 1934 per l’accertamento dei demani civici), nonché la Regione autonoma della Sardegna (es. la deliberazione del 10 dicembre 2021, n. 48/15 con cui la Giunta regionale sarda ha approvato lo specifico “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017” anche in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di usi civici, comprese quelle sul trasferimento dei diritti di uso civico).

La Regione autonoma della Sardegna deve senz’altro procedere all’impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Roma (Sezione specializzata per gli Usi Civici), competente per materia.

Da lungo tempo, purtroppo, le terre collettive in Sardegna sono sottoposte a veri e propri pesanti tentativi di accaparramento.

Sono parecchi i casi di speculazione immobiliare realizzati nel corso degli ultimi decenni sulle terre collettive sarde e non sono certo in numero inferiore i casi di centrali eoliche realizzate o in progetto che interessano terreni a uso civico, così non mancano anche le inquinanti discariche realizzate o progettate su terreni appartenenti ai demani collettivi.

Si tratta di solo di alcuni dei tanti casi analoghi esistenti in Sardegna, in cui si pretende di defraudare dei loro diritti proprietari le collettività locali.

Anche il Consiglio regionale, con la risoluzione n. 5/XVII approvata dal Consiglio regionale della Sardegna lo scorso 26 novembre 2025, ha provato a rivedere le estensioni dei demani civici, un nuovo tentativo di privatizzazione strisciante delle terre collettive sarde”.

Attualmente in Sardegna, secondo quanto oggetto di provvedimenti di accertamento, risultano terreni a uso civico in 340 Comuni sui 369 su cui sono state condotte le operazioni.

“I criteri per l’accertamento degli usi civici sono chiari e sono uguali in tutta Italia: sono i terreni di origine “feudale o ademprivile” e quelli di “antico possesso” o “originaria pertinenza” e si verificano fondamentalmente attraverso l’esame degli archivi dello Stato e degli altri Enti Pubblici Territoriali, degli Archivi notarili, degli archivi commissariali (per la Sardegna vds.la deliberazione del 10 dicembre 2021, n. 48/15 con cui la Giunta regionale sarda ha approvato lo specifico “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017” anche in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di usi civici, comprese quelle sul trasferimento dei diritti di uso civico).

I Comuni sardi sono 377: mancano ancora le attività di accertamento su 7 Comuni, nei quali si stima, comunque, la presenza di terre collettive.

In 30 Comuni, al termine delle operazioni, non sono risultati terreni a uso civico.

Complessivamente (considerando anche gli ultimi 7 Comuni dove devono esser svolte le operazioni di accertamento, ma dove se ne stima la presenza), dovrebbero essere 348 su 377 i Comuni dove sono presenti i demani civici, ben il 92% dei Comuni sardi.

Sono stati, inoltre, verificati e aggiornati i dati (estensione, catasto, ecc.) relativi ai 340 demani civici accertati (luglio 2021), grazie a un buon lavoro condotto dalle strutture regionali competenti.

L’estensione complessiva delle terre collettive finora accertate è di circa 303.676 ettari, pari al 12,62% dell’Isola, riportati nell’Inventario regionale delle Terre civiche, il documento fondamentale, di natura ricognitiva, per la conoscibilità dei terreni appartenenti ai demani civici in Sardegna.

L’Istituto Nazionale di Economia Agraria stimava (1947) la presenza di 314.814 ettari di terreni a uso civico in Sardegna”.

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”, così afferma l’art. 42 della Costituzione, dimenticando le terre collettive, i terreni a uso civico, i demani civici, le partecipanze, le università agrarie e le tante altre denominazioni oggi compendiate nella definizione di domini collettivi riconosciuti dalla Repubblica (art. 1 della legge n. 168/2017 e s.m.i.) e dalla giurisprudenza costante (cfr. sentenze Corte cost. nn. 178/2018, 113/2018, 103/2017, 210/2014, 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537).

La titolarità di quelle terre è collettiva, della collettività locale stanziata in quel territorio.

Di quelle terre dev’essere salvaguardata la funzione economico-sociale della fruibilità collettiva e la funzione della tutela ambientale/paesaggistica (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.). Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

Quindi, i beni in proprietà collettiva sono soggetti per legge a vincolo di destinazione e a vincolo ambientale: non possono essere oggetto di una concessione amministrativa che ne importi la trasformazione”.

In Italia si stima che le terre collettive siano il 7-10% del territorio nazionale e il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha recentemente avviato una indagine conoscitiva in proposito, che ha portato alla realizzazione del I Rapporto sulle Terre Collettive in Italia (marzo 2026).