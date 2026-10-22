CULTURA NEL PIATTO
POLPETTI ALLA DIAVOLA
Un piatto della tradizione marinara mediterranea, semplice ma ricco di carattere. I polpetti vengono cotti lentamente nel pomodoro, profumati con aglio, prezzemolo e peperoncino. Il risultato è un sugo intenso, leggermente piccante, perfetto anche per accompagnare una fetta di pane tostato.
Ingredienti per 4 persone
800 g di polpetti freschi puliti
400 g di pomodori pelati
30 g di olio extravergine d’oliva
80 ml di vino bianco secco
2 spicchi d’aglio
1 peperoncino piccante
15 g di prezzemolo fresco
Sale q.b.
Preparazione
Pulire accuratamente i polpetti, lavarli sotto acqua corrente e lasciarli sgocciolare.
In un tegame capiente scaldare l’olio extravergine d’oliva con gli spicchi d’aglio leggermente schiacciati e il peperoncino.
Aggiungere i polpetti e farli insaporire a fuoco vivace per 4–5 minuti, mescolando delicatamente.
Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare la parte alcolica.
Unire i pomodori pelati, precedentemente schiacciati con una forchetta.
Coprire e cuocere a fuoco basso per circa 35–45 minuti, controllando che il sugo rimanga morbido e avvolgente. Se necessario aggiungere poca acqua calda.
Regolare di sale soltanto verso fine cottura e completare con il prezzemolo fresco tritato.
Servire i polpetti ben caldi, accompagnati dal loro sugo.
Valori nutrizionali per porzione
Energia: 260 kcal
Proteine: 31,0 g
Carboidrati: 9,5 g
di cui zuccheri semplici: 3,5 g
Grassi totali: 10,0 g
di cui saturi: 1,5 g
di cui insaturi: 7,5 g
Fibre alimentari: 1,4 g
Colesterolo: 96 mg
Valutazione nutrizionale
Un secondo piatto ricco di proteine, con un contenuto moderato di grassi, prevalentemente insaturi grazie all’olio extravergine d’oliva. I valori sono indicativi e non comprendono pane o altri accompagnamenti.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma
Saggista.