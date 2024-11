Schianto sulla Ss 554 a Selargius, muore il motociclista Efisio Pancrazio Saba

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Efisio Pancrazio Saba il 55enne morto stamattina lungo la ss554: sposato, per lui ogni tentativo, da parte dei soccorritori, è stato inutile. Un’altra croce sulle strade sarde, la lunga scia di sangue non si arresta. Erano circa le 7 del mattino quando, in prossimità dell’incrocio per Settimo San Pietro, l’uomo, a bordo della sua moto, si è scontrata con un furgone. Alcuni testimoni hanno riferito le manovre per rianimare Saba effettuate sul posto, ma il suo cuore ha cessato di battere.

La strada è stata interrotta per ore, sono state registrate lunghe code .

La viabilità, ora, è nuovamente regolare.