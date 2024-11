Attraversa la strada ma viene investito da un’ambulanza: morto un 43enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Lusiana Conco, in provincia di Vicenza. Un uomo di 43 anni è stato investito da un’ambulanza di volontari lungo la SP 69 in Via Puffele. Stando alle prime ricostruzioni, l’autista non ha visto il pedone, da qui la tragedia. Il personale presente sull’ambulanza ha prestato subito soccorso all’uomo, aiutati poi dal personale sanitario del Suem, arrivato da Asiago, dove l’ambulanza si stava dirigendo. Purtroppo però ogni manovra di rianimazione è stata vana e l’uomo è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno facendo le verifiche del caso per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.