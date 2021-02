Schianto in viale Marconi: Renault contro scooter, in due finiscono in ospedale

Incidente stradale questa sera in viale Marconi. Una Renault condotta da una 38enne di Quartu S Elena mentre percorreva il viale in direzione del centro di Cagliari, ha effettuato una svolta alla propria sinistra per entrare in un’area di sosta di un centro commerciale scontrandosi con uno scooter condotto da un 18enne di Quartu Sant’Elena.

A seguito dell’urto lo scooter si è ribaltato ed è finito al suolo e il conducente, al successivo controllo è risultato sprovvisto di patente perché mai conseguita. L’uomo è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Anche il passeggero dello scooter, un sedicenne anch’esso di Quartu Sant’Elena, ha riportato lesioni ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118, in codice verde, al pronto soccorso del Policlinico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di legge.