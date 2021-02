Sardegna isolata, si va verso lo stop agli spostamenti sino al 31 marzo: no all’Italia tutta arancione. Sono le ultimissime dopo il vertice tra i governatori, le Regioni chiedono un cambio di passo sui vaccini e dicono no alla zona arancione totale contro le varianti. Lo stop agli spostamenti blinderebbe l’Isola contro il virus per un altro mese e mezzo. “Il governo starebbe valutando di prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 31 marzo. Quindi non al 5 marzo, quando sarebbero scadute anche le altre misure anti-Covid, come si era ipotizzato in questi giorni. Nelle riunioni a Palazzo Chigi si è parlato di prorogare lo stop agli spostamenti, indipendentemente dall’area di rischio, fino al 31 marzo. Questa sarebbe, secondo fonti di governo, la linea nel Cdm in programma lunedì mattina alle 9.30″, precisa intanto il nostro giornale partner Quotidfiano.net.