Schianto fatale a Quartu, una tragedia la morte di don Pistolesi: la salma restituita ai familiari

Non c’è nessun mistero o eventualità che debba essere approfondita. Don Alberto Pistolesi è morto nello schianto con la sua Fiat Multipla contro un palo sul lungomare di Quartu per una tragica fatalità. La salma è stata restituita ai familiari, non servono esami o verifiche mediche. Lo si apprende sia dalla polizia Locale quartese sia dal sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda: “Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari”. Il funerale del religioso sarà a Sinnai, nelle prossime ore si conosceranno maggiori dettagli, cioè giorno e orario.

La salma di don Pistolesi è ora a Quartu Sant’Elena, ospitata nel cimitero.