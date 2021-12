Radio Zampetta Sarda: la veterinaria Silvia Serra ci parla della tosse nel cane e nel gatto

LA PAROLA ALL’ ESPERTA SILVIA SERRA CHE CI PARLA DI TOSSE NEL CANE E NEL GATTO; ” IN ALCUNI CASI POSSONO ESSERE LE CAUSE DI PROBLEMI GRAVI ANCHE CARDIACI.”

La tosse è un riflesso caratterizzato dall’improvvisa espulsione di aria proveniente dai polmoni. Essa serve a difendere l’apparato respiratorio da sostanze inalate o aspirate erroneamente, o che ne irritano la mucosa. Le cause sono molteplici, infiammatorie, infettive, parassitarie (strongili, filaria) allergiche, corpi estranei, tumorali e cardiache.

Ogni volta che il cane e il gatto presentano questo sintomo è bene portarlo a visita dal veterinario affinché attraverso una diagnosi adeguata peescriva la terapia giusta.

La diagnosi non sempre è facile e può comprendere delle indagini approfondite come esami del sangue e delle feci, radiografia, endoscopia, ecografia e tac!