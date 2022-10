Schiacciato da un furgone, muore sul lavoro in Sardegna: addio a Salvatore Santeddu

Un’altra croce sul lavoro in Sardegna. Un operaio di cinquantaquattro anni è stato schiacciato da un furgoncino mente stava lavorando in una azienda agricola in via Lollove, a Nuoro. La vittima, Salvatore Santeddu, come riporta anche l’Ansa, era residente nel capoluogo della Barbagia. I soccorsi del 118 si sono rivelati, purtroppo, inutili. Gli uomini dello Spresal, insieme alla polizia, sono già in azione per ricostruire le esatte cause dell’incidente che è costato la vita all’operaio.