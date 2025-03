Un gesto splendido di umanità che è costato la vita a Noemi Fiordilino, morta la notte scorsa a soli 20 anni Lurago Marinone, in provincia di Como. Noemi si trovava in macchina con il fidanzato quando, vedendo un animale in difficoltà, ha deciso di accostare per soccorrerlo. Quando però è scesa dalla vettura e ha attraversato, è stata travolta e uccisa da un’auto che viaggiava ad alta velocità. Il conducente dell’auto è fuggito senza prestare soccorso. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivodei soccorsi dell’Areu, Noemi è deceduta in ospedale. I carabinieri di Cantù hanno rintracciato dopo alcune ore il conducente alla guida della Volkswagen Golf che ha investito la 20enne. Il 43enne non solo guidava con un piede ingessato ma era anche in stato di ebrezza. L’auto è stata sequestrata e l’uomo dovrà rispondere di omicidio stradale.