Nuovi disagi per i passeggeri della continuità territoriale con la compagnia Aeroitalia. Questa volta a denunciare l’accaduto è Antonella Viganò, che racconta la sua esperienza dopo aver prenotato un volo Cagliari-Roma. “Dopo aver prenotato un volo, sono stata contattata via mail dalla compagnia, dove mi comunicava del cambio orario volo, per motivi operativi”. La passeggera ha ricevuto una comunicazione con il nuovo orario, stabilito unilateralmente dalla compagnia. “L’orario del nuovo volo veniva deciso dalla compagnia nella mail senza possibilità di scelta da parte mia”, prosegue. Non potendo accettare il nuovo orario, ha deciso di modificare la prenotazione accedendo alla sua area personale. “A me quell’orario non andava bene, ho fatto l’accesso alla mia prenotazione ed ho modificato l’orario del volo, ma con mio grande stupore mi sono vista addebitare una spesa di 0.51€ per passeggero per il cambio effettuato, per un totale di 3,06€ (n.6 persone)”.

Un costo che, secondo la donna, non avrebbe dovuto sostenere. “Considerando che i 6 passeggeri viaggiano in ‘continuità territoriale’, dove è previsto da contratto che non siano applicabili restrizioni o penali per il cambio di data, ora o itinerario, mi chiedo perché dovrei pagare, anche se è una cifra modica, un cambio volo da me non voluto, senza darmi libertà di scelta e senza rispettare il contratto della continuità territoriale”. Così, Antonella ha cercato di ottenere chiarimenti, senza successo. “Ho contattato la compagnia il 14 marzo 2025 dal loro sito, ma non ho ancora ricevuto risposta”. Ha poi segnalato l’accaduto all’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, ma anche in questo caso non ha ricevuto alcun riscontro: “Ho comunicato l’accaduto alla mail dell’assessorato dei trasporti della Regione Sardegna qualche giorno dopo, ma non ho ricevuto ad oggi risposta. Questo dimostra l’inefficienza della continuità territoriale”.