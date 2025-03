Michela Puddu in prognosi riservata: ancora grave la ragazza di 25 anni investita ieri a Quartu. L’ennesimo incidente sulla strada maledetta di Quartu: la ragazza attraversava la strada diretta verso l’autobus quando è stata travolta da un’auto, ora si trova ricoverata al Brotzu. La donna è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 giunta sul posto, l’impatto con la vettura è stato violento ed è stata sbalzata sull’asfalto. da tempo i residenti della zona di via Marconi chiedono più sicurezza con l’installazione di dossi per limitare gli incidenti.