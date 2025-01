Scandalo in una nota pizzeria di Cagliari: video con bullismo ed auto eurotismo indotto virali sui social. I video letteralmente virali sarebbero stati girati nella cucina di una notissima pizzeria cagliaritana: una persona viene invitata, con tanto di fornelli accesi, a girare video erotici. Sui social oggi a Cagliari non si parla di altro: la vicenda potrebbe avere evidenti risvolti penali. Si attendono sviluppi perchè il caso potrebbe avere oltre a danni immensi di immagine e immeritati al locale, anche risvolti penali. Una vicenda letteralmente vergognosa, di degrado cagliaritano, sulle quali tutti i responsabili devono a nostro parere essere perseguiti. Casteddu Online denuncia la vicenda di bullismo per un caso che evidentemente rischia di creare un pessimo esempio nelle cucine dei locali. I video virali sono stati purtroppo condivisi da migliaia di cagliaritani sui social, una vicenda assolutamente da denunciare e da condannare. Perchè i video non sono stati soltanto girati ma diffusi in barba alla privacy in tantissime chat cagliaritane, con conseguenze che solo le forze dell’ordine potranno valutare.