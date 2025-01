“Inoltre è iniziato il censimento georeferenziato delle alberature di tutto il territorio Comunale urbano. “Questo permetterà di identificare le piante al fine di adempiere a tutte le operazioni necessarie per la loro cura, e permetterà anche la segnalazione di possibili pericoli legati alla pianta stessa”. Belli e sicuri, così si presenteranno gli abitanti verdi del Comune che potranno godere dei loro spazi senza mettere a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. Un piano del verde ben studiato e annunciato mesi fa, necessario per garantire la sicurezza pubblica senza contaminare la necessaria vocazione verso l’ambiente e l’indiscusso arredo urbano che costituiscono. “Grazie all’instancabile cooperazione tra uffici comunali, operai comunali, polizia locale e aziende, sta per giungere al termine il lavoro di messa in sicurezza delle alberature lungo le nostre strade e le nostre aree verdi” comunica il consigliere comunale Luca Littera. “Infatti nelle prossime settimane termineranno gli ultimi abbattimenti. Subito dopo, come già annunciato, inizierà la piantumazione di Viale Italia e Via Nazionale con esemplari arborei”.

Motoseghe in azione dallo scorso settembre per 23 “cittadini” con radici e foglie: una decisione presa dopo la relazione tecnica esposta da un esperto, agronomo, “gli alberi da abbattere sono stati valutati e classificati con una classe di cedimento di categoria D.

Questo significa che mostrano segni evidenti di pericolo, riscontrabili con un controllo visivo oltre che strumentale e che il loro fattore naturale di sicurezza è esaurito. Ogni intervento per ridurre la pericolosità sarebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Pertanto, per garantire la sicurezza dei cittadini e delle proprietà, è necessario procedere, nostro malgrado, con l’abbattimento” aveva spiegato l’amministrazione comunale.

Per ogni albero abbattuto, ne verranno piantati 2 nuovi, per un totale di 47 nuove piantumazioni. Le specie selezionate, bagolari e jacarande, contribuiranno a migliorare la biodiversità e l’estetica dell’ambiente urbano. Le nuove piantumazioni saranno monitorate attentamente per garantire la loro crescita e il loro sviluppo. Si tratta, inoltre, di specie molto longeve e a crescita rapida che resistono anche alla siccità.

In particolare, le jacarande, con i loro splendidi fiori viola, aggiungeranno un tocco di bellezza e colore alle strade, creando un ambiente più piacevole e accogliente per tutti.

“L’amministrazione è fortemente impegnata nella tutela e nella promozione del verde urbano. Le nuove piantumazioni non solo compensano gli alberi abbattuti, ma rappresentano anche un investimento nel futuro ecologico della nostra comunità. Non dimentichiamo la necessità di garantire la sicurezza a tutti quei cittadini di decimo ma anche al gran numero di non residenti che transitano nelle vie interessate dallo studio. E’ noto a tutti che in determinati periodi dell’anno, agenti atmosferici come il vento forte siano una costante del nostro territorio, che spesso provoca il cedimento e la conseguente caduta di questi alberi. Dobbiamo assolutamente salvaguardare il verde ma allo stesso tempo la sicurezza pubblica. Questo intervento tiene conto di entrambi”.