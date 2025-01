Ore di angoscia per una bimba di appena giorno, Sofia, rapita dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. L’episodio è accaduto poco le 19 di ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, una 51enne si sarebbe finta puericultrice e, con la collaborazione di di un uomo di origini senegalesi, avrebbe prelevato la bimba dalla culletta. La donna avrebbe detto alla madre che avrebbe portato la bimba a fare una visita di controllo in pediatria. La madre 27enne e la nonna, non rivendendo più la piccola tornare, hanno dato l’allarme. I familiari di Sofia hanno anche utilizzato i social postando la foto della bimba e chiedendo a chiunque potesse aiutarli a ritrovarla. Con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire la dinamica del rapimento. La coppia, di Castrolibero, è stata rintracciata e fermata vicino la loro abitazione. La donna avrebbe finto per mesi la gravidanza sui social, raccontando di aspettare un maschietto. Infatti, la piccola era già vestita con vestitini maschili. Un lavoro eccellente da parte della squadra mobile diretta da Gabriele Presti e del questore Giuseppe Cannizzaro che hanno risolto il caso in tempi record. La bimba sta benissimo ed è tornata fra le braccia della sua mamma e della sua famiglia.