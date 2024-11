Sbanda con l’auto e finisce contro un albero: militare muore a 24 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragico incidente questa mattina all’alba sulla strada provinciale 4 che collega Campi Salentina a Squinzano, in provincia di Lecce. Un militare di 24 anni, Nicolò Cavalera, ha sbandato e si è schiantato con la sua auto contro un albero. Purtroppo, nulla è stato possibile per salvare il giovane Nicolò, che si trovava a casa in licenza ma era di servizio al Nord. Stando alle prime ricostruzioni riportate da LeccePrima, il militare sarebbe rimasto bloccato nella sua auto dopo che era scattato l’allarme grazie al sistema di sicurezza della vettura stessa. I vigili del fuoco hanno liberato il 24enne dalle lamiere mente i sanitari del 118 sono intervenuti per prestare i primi preziosi soccorsi, ma era già troppo tardi.