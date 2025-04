Una tragedia che ha distrutto le vite e le famiglie di due giovani fidanzati, Manola Mascia e Paolo Durzu, morti nelle acque di Cala Fighera dopo un volo dalla scogliera il mese scorso. Ora, quel luogo che ha portato via per sempre i due trentenni restituisce alla famiglia di Manola un oggetto della 29enne, la sua sciarpa blu, attorcigliata ad un tronco. È la mamma Cristina a scriverlo sui suoi profili social: “Ieri pomeriggio al di sopra della piattaforma di Calamosca…la sciarpa blu di Manola veniva ritrovata attorcigliata nello steccato da Noi i Suoi Genitori… chiedendo informazioni nelle Vicinanze… venivamo a Conoscenza che oltre la sciarpa c’era pure una cintura con fibbia, sicuramente la chiusura del Cappotto nero ritrovato in mare che apparteneva a Manola… E lancia un appello per ritrovare altri effetti personali della figlia ancora dispersi: “Gli effetti personali ed il cellulare di Nostra Figlia non sono stati ritrovati neanche lo zainetto bianco… Chiunque Avesse Ritrovato qualcuno degli Effetti sopracitati è Pregato di mettersi in contatto con Me tramite Facebook… Ringrazio tutti…”, conclude.