Iglesias piange i suoi due giovani ragazzi, Aurora Marcia e Riccardo Lai, entrambi 17enni: la città in lacrime

Iglesias piange i suoi due giovani ragazzi, Aurora Marcia e Riccardo Lai, entrambi 17enni: lutto cittadino già proclamato, “la comunità si stringe attorno alle famiglie condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza”.

Giovani, tutta la vita davanti a loro, sino a questa notte quando la moto sulla quale viaggiavano si è scontrata con una vettura in corsa. Sono deceduti sul colpo, niente è stato possibile fare per loro. Una città sotto choc si stringe alle famiglie dei giovani straziate dal dolore. Viaggiavano in sella ad uno scooter Yamaha Booster 50 sulla statale 130, a Iglesias, quando si sono scontrati con una Range Rover Evoque, condotta da un uomo di 32 anni residente a Gonnesa.

I due ragazzi sono deceduti sul posto a causa dell’impatto.

Il conducente dell’auto e gli altri passeggeri sono rimasti illesi e hanno rifiutato le cure mediche. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari.

Le salme dei due giovani sono state traslate presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Iglesias, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri della Stazione di Iglesias stanno procedendo nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Intanto il sindaco Mauro Usai ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, la cui data sarà comunicata appena possibile. Durante il lutto cittadino, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese.