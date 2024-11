Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Genoa-Cagliari 2-2, punto d’oro a Marassi: due rigori salvano i rossoblù con il pari all’88’ di Piccoli. Di buono oggi c’è soprattutto il risultato: un pareggio che consente al Cagliari di restare a galla, grazie ai due penalty trasformati da Marin e Piccoli. Ancora male la difesa, incerto Sherri preferito ancora a Scuffet, si continuano a subire almeno due gol a partita. La partita è cambiata con l’ingresso di Viola e Makoumbou, Gaetano ha giocato bene ma ha sprecato clamorosamente la palla del vantaggio sull’uno a uno.

E come spesso avviene nel calcio, gol sbagliato gol subito: il Genoa ha raddoppiato e la partita si era messa decisamente in salita. La squadra del neo allenatore Vieira ha dominato nei fraseggi, molti gli errori tecnici dei giocatori del Cagliari apparsi spesso in difficoltà. Ogni tanto si accendeva la luce di Luvumbo che continua ad essere egoista e che spesso viene raddoppiato e fermato con i falli. La difesa ha ballato moltissimo, con Mina tra luci e ombre e Luperto che ha tappato quello che ha potuto. Alla fine nella pioggerella di Genova spunta un pareggio che per la classifica è davvero importante. In attesa di un altro spareggio salvezza, venerdì notte alla Unipol Domus contro il Verona.