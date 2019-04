Sassari, Giornate dell’orientamento e Scienza in piazza

Mercoledì 10 aprile alle 10.30 in sala Milella, nel corso di una conferenza stampa, il Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli presenterà le “Giornate dell’Orientamento 2019” che si terranno nel Polo didattico di via Vienna l’11 e 12 aprile dalle 9.00 alle 14.00. Sarà anche l’occasione per illustrare i nuovi corsi di laurea. Interverrà anche la Delegata alla Didattica e all’Orientamento, Rossella Filigheddu.

Durante la stessa conferenza stampa, sarà presentata la manifestazione “Scienza in piazza-Le cause delle cose”, in programma nel Polo bionaturalistico di Piandanna dall’11 al 13 aprile (mattina e pomeriggio). Nell’occasione, il Rettore firmerà le convenzioni per dar vita con gli istituti scolastici alle Reti di scopo Sassari e Gallura. Oltre a Massimo Carpinelli, parteciperanno il Delegato Rettorale per la Formazione Insegnanti e Rapporto con le Scuole, Carlo Pensavalle, Francesco Sircana, Dirigente dell’Istituto Paglietti di Porto Torres, e Luigi Antolini, Dirigente del Liceo Scientifico Mossa di Olbia.