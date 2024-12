Tragedia nella serata di ieri a Molazzana, in provincia di Lucca. Un’esplosione ha coinvolto una villetta in una zona fuori dal paese, attorno alle 23:45. La deflagrazione è stata devastante. Il proprietario della casa, un uomo di 68 anni di Singapore, è stato ritrovato questa mattina fra le macerie. La moglie, una 52enne di Taiwan, risulta ancora dispersa. Dalle prime informazioni sulla vicenda, la coppia aveva acquistato la villetta come casa per le vacanze. Si presume che l’esplosione sia stata dovuta ad una fuga di gas.