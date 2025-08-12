Sarroch, vandali scatenati in paese, hanno tranciato i cavi elettrici nel nuovo impianto di illuminazione installato in via del Porto, a Perd’e Sali. “Per prevenire ulteriori episodi, sono state allertate la Stazione dei Carabinieri di Sarroch e la Polizia Locale, insieme alla Compagnia Barracellare di Sarroch, che per vigilare costantemente sull’area, hanno già installato le fototrappole”.

Dopo aver notato che alcune luci non erano funzionanti, il Comune ha segnalato il problema all’impresa S.I.E. di Talloru che ha eseguito i lavori. Effettuando le verifiche per individuare la causa del problema, l’impresa ha riscontrato che i cavi elettrici erano stati tranciati in più punti, segno di un tentativo di furto non ancora portato a termine. La società è già intervenuta per procedere al ripristino.

“L’Amministrazione condanna con fermezza tali atti vandalici. Il nuovo impianto, realizzato di recente con un investimento totale di 250.000 euro, rappresenta un’opera importante per la sicurezza e la viabilità della zona”.