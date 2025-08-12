Assemini, bombola gettata in campagna e a rischio esplosione durante un incendio, i volontari di “Assemini Soccorso”: “A te malefico incendiario, abbandonatore di rifiuti, ricorda che in quell’incendio appiccato per divertimento saranno chiamati ad intervenire anche ragazzi che vorrebbero rientrare a casa dalle loro famiglie”.

Una immagine eloquente accompagna un post pubblicato sui social in cui i volontati mettono ben in evidenzia un potenziale rischio per la sicurezza di chi si prodiga in caso di necessità, come lo spegnimento delle fiamme dei tanti incendi, la maggior parte dei quali appiccati, che si sono sviluppati anche nel territorio della città.

Una bombola gettata da incivili tra le sterpaglie andate a fuoco, una vera e propria bomba che per fortuna non è esplosa, altrimenti avrebbe potuto gravissime conseguenze a chi era presente aul posto.

Due piaghe, quelle degli incendi e dell’abbandono dei rifiuti, che, unite tra loro, generano ancor più sconcerto per l’ambiente deturpato, vandalizzato e seriamente ferito.