Prende la parola il Gruppo Noi per Sarroch, che già qualche giorno fa ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla messa in sicurezza della piantumazione che interessa un’area di 50 ettari in località Sa Punta, finanziato con fondi del PNRR per oltre 2 milioni di euro.

“Il Comune non ha risposto alla questione legata alla sicurezza del progetto, in quanto come da noi evidenziato, l’area si presenta in stato di abbandono e caratterizzata dalla numerosa presenza di sterpaglie secche, nonostante la stessa amministrazione abbia intimato con ordinanza N. 32 del 30/05/2025 la pulizia dei terreni da effettuarsi entro il 31/05/2025 (in 24 ore i cittadini avrebbero dovuto pulire i terreni). In pratica l’amministrazione ha ordinato ai cittadini di pulire i terreni in 24h entro il 31/05/2025, mentre da un sopralluogo da noi effettuato il 18/06/2025 tutta l’area del progetto “ForestaSa” è ancora ricoperta da sterpaglie secche, come da foto e video allegati. Basterebbe una scintilla per vanificare l’intero progetto da oltre 2 milioni di euro. Si sottolinea che ancora ad oggi non è presente un impianto di irrigazione per le 50.000 piante.

Invitiamo i cittadini a verificare l’area oggetto del progetto per rendersi conto dello stato in cui versa”.

Le elevate temperature registrate nelle ultime settimane non hanno indebolito le piante – ha spiegato dott. Carlo Poddi coordinatore Capogruppo responsabile dell’impianto – ma hanno determinato un rapido disseccamento della vegetazione spontanea. Questo verrà gestito con appositi e ridotti interventi di sfalcio per sgomberare la viabilità precostituita e poter così procedere con le irrigazioni di soccorso programmate e necessarie, visto anche le condizioni estive decisamente anticipate e previste.

Occorre dire che la presenza di materiale secco permette la creazione di condensa con accumulo di umidità al suolo, attraverso la formazione di umidità legata alla forte differenza termica. Ciò apporta benefici al sistema pianta-suolo e ne garantisce la sopravvivenza”. Il Comune aveva precisato che “la crescita della vegetazione spontanea è un processo naturale in questo tipo di intervento ed è indice della buona fertilità del suolo, anche in seguito alle diverse lavorazioni effettuate. Rispetto agli anni precedenti, la tipologia di vegetazione spontanea che si è formata è completamente diversa, il che indica l’evoluzione e il progressivo arricchimento delle specie che stanno colonizzando il suolo nella forestazione urbana eseguita.