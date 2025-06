In data odierna si segnalano 36 incendi sul territorio sardo, 9 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale:

Incendio in agro del Comune di Villasimius, località R. Fillaris, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Castiadas, coadiuvato dal personale del GAUF del CFVA di Oristano e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e Pula. Sul posto presente anche una squadra dell’Agenzia Forestas. Le fiamme hanno percorso una superficie di diversi ettari di macchia bassa.

Incendio in agro di Tiana, loc. Riu S’Abba Ona, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Tonara e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. L’incendio ha interessato pascoli nudi e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 12.15.

Incendio in agro di Bolotana, loc. Funt,na de sos Padres, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bolotana, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero della base del CFVA di Anela. Sul posto presente una squadra dell’Agenzia Forestas Bolotana-Bardosu. Il rogo ha interessato un’area di una decina di ettari di pascolo.

Incendio in agro di Nuoro, loc. Funt.na ‘e Gurgurigai. L’incendio è stato coordinato dalla Stazione forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Farcana Sul posto erano presenti le squadre dell’Agenzia Forestas di Nuoro-Janna Bentosa, Nuoro-Ugolio, Oliena-Mattanosa. Una squadra dei VVF di Nuoro. Il mezzo aereo ha operato fino alle ore 14.30.

Incendio in agro di Senorbì, loc. Is Forreddus. L’incendio è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale della Stazione Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri delIe basi del CFVA di Pula, San Cosimo e il Super Puma di Fenosu. Sono intervenuti a supporto un Canadair proveniente da Olbia e un elicottero dell’Aereonautica Militare proveniente dalla Base di Decimomannu. Sul posto erano presenti i volontari di Senorbì-Sant’Isidoro, le fiamme hanno interessato coltivi, fasce frangivento, rimboschimenti, pascoli e incolti. L’incendio è tuttora in corso.

Incendio in agro di Jerzu, loc. S’Abba S’Alinu. L’intervento è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale della Stazione di Jerzu, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero della base del CFVA di Farcana. Il fuoco sta interessando un’area boscata. Non si conoscono attualmente ulteriori dettagli sull’incendio.

Incendio in agro di Ossi, loc. Ena ‘e Muros, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ittiri e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela e il Super Puma di Ala’ dei Sardi. L’incendio ha interessato la macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Incendio in agro di Ulassai, loc. Busanca, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Osini e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. L’incendio ha interessato aree boschive. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 18.

Incendio in agro di Orgosolo , loc. Riu Puglieddu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Orgosolo e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. L’incendio ha interessato aree boschive. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.