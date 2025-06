Sacchi della spazzatura e cassonetti traboccanti in piena vista, proprio all’ingresso del parco Terramaini. È questa la scena che si presenta nelle ore serali a chi frequenta uno degli spazi verdi più utilizzati di Cagliari. A denunciare la situazione è un cittadino che punta il dito contro l’organizzazione del servizio di raccolta e la scarsa attenzione al decoro urbano. “Ingresso Terramaini, ore 20, immondezza in bella mostra. Mi chiedo se non si possa conferire ad altri orari oppure trovare un’altra sistemazione”, afferma. Ma non è tutto. La zona in questione, infatti, è la stessa che il Comune avrebbe destinato alla sosta di un futuro venditore ambulante per la somministrazione di cibo. Un dettaglio che, secondo il residente, aggrava ulteriormente il problema. “Quindi lì accanto ci dovrebbe sostare anche il ‘caddozzone’. Complimenti a queste menti molto elevate”, aggiunge con sarcasmo. Una critica che punta a far riflettere sulla necessità di garantire maggiore cura in spazi pubblici frequentati ogni giorno da famiglie, bambini e sportivi, dove l’igiene dovrebbe essere una priorità.