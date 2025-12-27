Torino-Cagliari 1-2, il turco Kilicsoy fa un gol alla Maradona: parte da centrocampo, dribbla tutti e spara una rasoiata vincente.Un gol incredibile dell’attaccante turco fa volare il Cagliari che torna a vincere in trasferta: successo di platino per i rossoblù decimati dalle assenze ma leoni in cammpo. Negato un rigore netto a Idrissi, ma la squadra resiste in difesa anche grazie a una ottima prova di capitan Deiola. Una prova di enorme sacrificio per il Cagliari, che ha lottato su ogni pallone anche grazie alle difficoltà. Torna a segnare anche Prati, che raccoglie da bomber un assist di testa di Mazzitelli dopo che il Toro era passato in vantaggio con Vlasic.

La formazione di Baroni è apparsa lenta e discontinua, col tecnico che aveva lasciato i giocatori liberi il giorno di Natale. E invece il Cagliari ci ha messo l’anima, con le parate decisive di Caprile anche nel finale a conservare una vottira a dir poco preziosissima per la classifica. Pisacane conferma di essere un allenatore fortunato: all’ultimo minuto viene annullata una grande rete al Torino perchè fortunatamente la palla era di poco uscita dal campo nel cross. E adesso testa alla sfida di venerdì prossimo alla Unipol Domus contro il Milan di Allegri. Ma se è v ero che il Cagliari ha perso punti in casa negli scontri diretti., questo successo in classifica spinge la squadra a 18 punti, con la salvezza a portata di mano.