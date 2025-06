Sarroch – In cerca di un’altra casa per “salvarmi la vita”: Giampaolo Masu, 66 anni, costretto ad abbandonare il suo paese per non respirare più i miasmi del polo industriale. Troppe le crisi nelle ultime settimane che hanno fatto temere il peggio, “l’aria molte volte è irrespirabile, un odore acre e amaro” che costringe a sbarrare le finestre, blindarsi dentro casa per evitare il peggio.Ama il suo paese per il quale si è sempre prodigato anche prima del congedo: Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri non ha mai esitato di rendere onore a quella divisa indossata con orgoglio, di lottare per quel giuramento che è un impegno alla fedeltà verso la Repubblica, la Costituzione e le leggi, con disciplina e onore, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. E anche per questo motivo, con l’ausilio fondamentale del figlio Gianluca, anche lui nell’arma e con gli stessi principi che scorrono nelle vene, lotta, si prodiga per il bene di tutti. Da tempo non è rimasto in silenzio innanzi ai forti odori che sono stati avvertiti nell’aria: complice il caldo e il vento, si guarda verso il polo industriale nato a pochi passi dalle case del paese tanto caro che si affaccia sul mare. Mai lascerebbe il luogo dove sempre ha vissuto ma ora la situazione è grave a tal punto che deve cedere e mettere da parte i sentimenti per continuare a vivere senza la paura di aprire le finestre.Invalido civile ha anche inviato al Comune la richiesta di controlli specifici sulla qualità dell’aria e, soprattutto, chiesto note e dati ben specifici. Non solo: è stata avanzata la proposta di creare un comitato speciale “che garantisca l’imparzialità delle ispezioni e degli accertamenti nel suolo, in aria presidiato da cittiadini esterni.Un team di esperti capaci di rilevare ciò che, come in questi giorni in particolar modo, si percepisce nell’aria e crea non pochi problemi di salute soprattutto ai più fragili”. Non si punta il dito contro nessuno, solo richieste lecite al fine di tutelare la salute di tutti. Il sospetto è che ci possa essere una “presenza eccessiva di benzene, i sintomi sembrerebbero quelli”.“Non si può respirare, viene la tosse e il vomito, mi vedo costretto all’età di 66 anni, per tutelare la mia salute abbastanza precarica, a cercarmi una casa lontano da qui”.Tante le testimonianze di cittadini non solo di Sarroch che hanno pubblicamente denunciato la situazione: “Sabato pomeriggio ho transitato in auto lungo la SS 195 e ho percepito un odore nauseabondo da vomito, orribile. La situazione è veramente preoccupante” spiega una donna.Il Comune di Sarroch di recente ha pubblicato una comunicazione riguardo la qualità dell’aria, un portale web da consultare, “un sistema trasparente e aggiornato che consente di informarsi in autonomia sullo stato dell’aria nel nostro territorio. Si può accedere direttamente dalla home page del sito web del Comune di Sarroch, cliccando nel riquadro “Dati della qualità dell’aria”, oppure cliccando su questo link: https://aria.comune.sarroch.ca.it/ControlloAria/elenco_anni Nella parte più alta del portale, è presente il collegamento “Studi sulla qualità dell’aria”, che rinvia a una pagina in cui sono disponibili i report scientifici prodotti dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari, nell’ambito della partnership avviata nel 2021.Gli studi si basano sui dati raccolti dalla centralina comunale CENSAR, validati dalla società specializzata Project Automation S.p.A., e analizzano l’andamento degli inquinanti nel centro urbano. L’ultimo report, pubblicato nel 2024, evidenzia un miglioramento, in particolare nei livelli di benzene.Il portale, inoltre, consente di accedere direttamente al sito dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna), dove è possibile consultare i dati giornalieri delle due centraline presenti a Sarroch”.“Comparirà una tabella con i risultati relativi ai valori medi giornalieri rilevati per l’inquinante selezionato e riferiti all’anno inserito.Infine, all’interno del portale del Comune, è disponibile anche la tabella con le medie giornaliere registrate dalla centralina comunale CENSAR.La centralina è gestita dalla società Project Automation, che ne monitora il funzionamento ora per ora, segnalando in tempo reale all’Ufficio Ambiente eventuali anomalie o valori anomali”.Tutto in regola, insomma, perché allora vengono accusati malori e malesseri?Qualche giorno fa Masu ha chiesto informazioni ai vari enti Comunali anche “per quanto riguarda la problematica riscontrata dalle Iene il 2017. Ho chiesto anche l’ISPRA (Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica) se fossero state riscontrate altre anomalie dal 2017 a oggi. In tutto questo marasma, mi vedo costretto all’età di 66 anni, per tutelare la mia salute abbastanza precarica, a cercarmi una casa lontano da qui. Stiamo ancora aspettando di capire se potremo, noi cittadini, partecipare alla prossima commissione ambiente”.