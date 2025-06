Invasione blatte, anche a Quartu Sant’Elena non si scherza e il Comune pubblica l’elenco delle vie che saranno interessate dal trattamento sanitario per debellare il nemico a 6 zampe: da via Nenni a via dei Lecci, da via Novaro a via Svizzera ma non tutti sono contenti.

“Va fatta in tutta la città. Quest’anno c’è proprio un’invasione. È una questione di igiene pubblica”. Decine di strade interessate dagli operatori incaricati dalla Città Metropolitana di Cagliari ma, per tanti residenti, sarebbe stato opportuno intervenire ovunque considerata la flotta consistente degli animali che seminano il terrore anche solo muovendo le antenne soprattutto innanzi a chi ha la fobia degli scarafaggi. Una problematica che affligge molti comuni non solo dell’hinterland cagliaritano bensì si estende ben oltre i confini della provincia: complice il gran caldo, in questa stagione è stata registrata una abbondante proliferazione della specie. “Io abito in viale Colombo “La via del mare” dove si svolgono diverse manifestazioni e non è inclusa negli elenchi della disinfestazione. Ci sono blatte ovunque, a centinaia, e tante persone lamentano la non presenza delle loro vie negli elenchi” spiega un residente. “Anche in zona S’Oru e Mari, tantissime le blatte che vivono con noi”, spiega un altro cittadino.

Non rimane che continuare a segnalare il fenomeno attraverso i canali ufficiali messi in campo dalle istituzioni al fine di richiedere un intervento mirato contro le blatte.